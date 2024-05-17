外交部：奉勸菲方正視事實盡快回到談判正軌

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月17日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月16日在例行記者會上應詢表示，中國駐菲律賓使館公布的有關內容，都是客觀事實。菲方出爾反爾，倒打一耙，恰恰證明其在仁愛礁問題上背信棄義，是侵權挑釁的一方。菲方所作所為破壞地區國家團結互信，衝擊南海和平穩定，對地區國家有百害而無一利。我們再次奉勸菲方，正視事實，信守承諾，立即停止侵權挑釁，盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌。如果菲方一意孤行，中方將採取必要措施，堅定捍衛自身正當權益。



有記者提問到，菲律賓外交部日前發表聲明，稱將對涉嫌違背外交職責的外交官員非法活動進行調查並採取必要行動。有媒體認為，菲外交部此舉與中國駐菲使館上周公布涉及管控仁愛礁局勢的錄音文本內容有關。中方對此有何評論？



汪文斌表示，上周我的同事已就菲方高官針對中國駐菲外交官的言論闡明了中方立場。中國駐菲律賓使館公布的有關內容，都是客觀事實。無論是中菲之間就妥善管控南海局勢達成的“君子協定”、內部諒解，還是“新模式”，時間線都清晰明確，事實板上釘釘，證據確鑿無疑，誰也抵賴不了。菲方出爾反爾，倒打一耙，恰恰證明其在仁愛礁問題上背信棄義，是侵權挑釁的一方。



長期以來，中國同包括菲律賓在內的東盟國家密切溝通合作，簽署《南海各方行為宣言》，堅定推進“南海行為準則”磋商，推動南海形勢總體保持穩定。但近年來，菲方違反同中方達成的協議和諒解，違反《南海各方行為宣言》精神，頻繁侵權挑釁、激化矛盾。菲方還借助外部勢力挑動事端，進一步加劇南海局勢緊張。菲方所作所為破壞地區國家團結互信，衝擊南海和平穩定，對地區國家有百害而無一利。



我們再次奉勸菲方，正視事實，信守承諾，立即停止侵權挑釁，盡快回到通過談判協商妥處涉海分歧的正軌。如果菲方一意孤行，中方將採取必要措施，堅定捍衛自身正當權益。



