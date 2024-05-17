外交部：上合成員國外長會將於5月下旬舉行

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月17日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月16日在例行記者會上應詢表示，上合組織成員國外長會議將於今年5月20日至21日在哈薩克斯坦首都阿斯塔納市舉行。上合組織成立以來，始終把“上海精神”作為根本遵循。成員國順應時代潮流，踐行真正的多邊主義，不斷鞏固睦鄰友好與政治互信，深入推進安全、經濟、人文等領域合作，樹立了新型國際關係典範，為推動構建人類命運共同體發揮了重要示範作用。中方願同各成員國一道，進一步弘揚“上海精神”，加強團結協作，攜手應對挑戰，共享發展機遇，讓每一個成員國的人民從上合組織合作中更多受益。



有記者提問到，請簡要介紹本次上合組織外長會的主要活動安排。中方對本次會議有何期待？



汪文斌表示，上合組織成員國外長會議將於今年5月20日至21日在哈薩克斯坦首都阿斯塔納市舉行。會議期間，中共中央政治局委員、外交部長王毅將同其他成員國外長就當前國際和地區形勢、上合組織發展前景和各領域合作等共同關心的問題交換意見，為今年上合組織峰會做好全面準備。



上合組織成立以來，始終把“上海精神”作為根本遵循。成員國順應時代潮流，踐行真正的多邊主義，不斷鞏固睦鄰友好與政治互信，深入推進安全、經濟、人文等領域合作，樹立了新型國際關係典範，為推動構建人類命運共同體發揮了重要示範作用。中方願同各成員國一道，進一步弘揚“上海精神”，加強團結協作，攜手應對挑戰，共享發展機遇，讓每一個成員國的人民從上合組織合作中更多受益。



