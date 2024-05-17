外交部介紹王毅即將出訪哈塔兩國有關情況

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月17日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月16日在例行記者會上應詢表示，為賡續中國同中亞國家的傳統友好，鞏固雙方政治互信，推動構建更加緊密的中國—中亞命運共同體，中共中央政治局委員、外交部長王毅將結合出席上合組織外長會訪問哈薩克斯坦、塔吉克斯坦。中方相信，此訪將全面落實習近平主席同兩國元首達成的共識，深化雙方各領域合作，推動高質量共建“一帶一路”合作，為維護本地區和平、穩定與發展作出新貢獻。



有記者提問到，發言人發布了王毅外長即將訪問哈、塔兩國的消息，能否進一步介紹王毅外長訪問哈、塔兩國的背景、有關考慮及中方對此訪的期待？



汪文斌表示，哈薩克斯坦、塔吉克斯坦是中國的友好鄰邦和高質量共建“一帶一路”的重要合作夥伴。在習近平主席和托卡耶夫總統、拉赫蒙總統的戰略引領下，中哈、中塔關係保持高水平發展，積極構建雙邊命運共同體。



為賡續中國同中亞國家的傳統友好，鞏固雙方政治互信，推動構建更加緊密的中國—中亞命運共同體，中共中央政治局委員、外交部長王毅將結合出席上合組織外長會訪問哈薩克斯坦、塔吉克斯坦。訪問期間，王毅外長將會見兩國領導人，同兩國外長舉行會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。



中方相信，此訪將全面落實習近平主席同兩國元首達成的共識，深化雙方各領域合作，推動高質量共建“一帶一路”合作，為維護本地區和平、穩定與發展作出新貢獻。



