外交部：不接受美方向中方甩鍋推責

外交部發言人汪文斌主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京5月17日電（記者 李子寧）外交部發言人汪文斌5月16日在例行記者會上應詢表示，中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，嚴格管控軍民兩用物項包括民用無人機出口。美方一邊對烏克蘭提供史無前例的軍事援助，一邊對中俄正常經貿往來進行無端指責，是典型的雙重標準，極其虛偽，也極其不負責任。中方始終致力於勸和促談，但我們不會背鍋，更不會為別人的行為埋單。我們將堅定捍衛自身正當權益。



有記者提問到，美國一直批評中國向俄羅斯出口軍民兩用原料，特別是硝化纖維素，幫助俄生產火藥和火箭推進劑。中方如何回應美方指責？



汪文斌表示，我們不接受美方向中方甩鍋推責。中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，嚴格管控軍民兩用物項包括民用無人機出口。美方一邊對烏克蘭提供史無前例的軍事援助，一邊對中俄正常經貿往來進行無端指責，是典型的雙重標準，極其虛偽，也極其不負責任。



美國在烏克蘭危機中的被動局面不是中方造成的。事實證明，拱火澆油只會越陷越深，政治解決才是結束烏克蘭危機的唯一正確途徑。向中方甩鍋推責解決不了問題，也緩解不了美方的被動局面，反倒會使事情進一步複雜化，其結果恐怕也不會是有關方面所樂見的。



中方始終致力於勸和促談，但我們不會背鍋，更不會為別人的行為埋單。我們將堅定捍衛自身正當權益。



