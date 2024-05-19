中評專論：中國有優勢　美對華貿易戰打不贏

中評社北京5月19日電（評論員 喬新生）美國政府5月14日宣布對中國增加徵收301關稅四年複審結果，宣布在原有關稅基礎之上，進一步提高中國電動汽車、鋰電池、光伏發電設備、半導體、礦產品、鋼鐵和鋁製品、港口起重機、個人防護裝備關稅。電動汽車的關稅提高到100%。鋰電池的關稅提高到25%。光伏發電設備的進口關稅提高到50%。起重機關稅提高到25%。注射器和針頭的關稅提高到50%。部分鋼鐵和鋁製品關稅提高到25%。



初步測算，美國對中國出口美國產品增加關稅涉及貨物總額180億美元。雖然金額不多，但是影響惡劣。



美國政府增加徵收懲罰性關稅，根本無法自圓其說。美國強調中國“強制技術轉讓”、“知識產權偷竊”、“產能過剩”。但是現在看來，所涉及商品根本不存在知識產權糾紛，當然也不存在強制技術轉讓的問題，更不存在所謂的產能過剩。中國出口美國的光伏發電設備和新能源汽車，有助於減少二氧化碳氣體排放，有助於貫徹落實兩國元首達成的加強氣候變化問題合作的共識。



美國一方面強調“不尋求打壓遏制中國發展”、“不尋求與中國脫鈎斷鏈”，另一方面卻對中國實施關稅懲罰措施，企圖減少中國對美國的出口。美國這樣做一方面損害中國企業的合法權益，另一方面，損害美國進口企業和消費者的利益。美國政府明知道對中國出口美國產品增加徵收懲罰性關稅，會導致兩敗俱傷，為何還會採取如此措施，阻止中國產品出口美國呢？

