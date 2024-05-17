國新辦發布會：安徽高質量發展新路

國務院新聞辦公室於5月16日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會（中評社 海涵攝） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室於5月16日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，請安徽省委副書記、省長王清憲，安徽省委常委、常務副省長費高雲，安徽省副省長孫勇，安徽省發展改革委主任陳軍圍繞“以高水平創新型省份建設為抓手 走出新時代安徽高質量發展新路”作介紹，並答記者問。



過去的十年是安徽跨越發展的十年



王清憲介紹，總體上說，過去的十年是安徽跨越發展的十年。這個跨越表現在安徽經濟總量從1.9萬億元增加到去年的4.7萬億元，十年間連跨了三個萬億級台階；在我國的經濟版圖上，實現了總量居中、人均靠後向總量靠前、人均居中的歷史性跨越；我們的規上工業營收從3.3萬億元增加到5.1萬億元，已成為新興的工業大省和製造業大省。



王清憲表示，目前安徽的發展，可以說是動能足、韌性強、潛力大。雖然我們也面臨著不少挑戰，但全省經濟保持著穩中向好的態勢。前面我已經講了一些大的情況，這裡我再說兩個與經濟增長相匹配的指標：到今年3月，安徽省製造業投資已連續26個月保持18%以上的增速；人民幣貸款餘額已經連續16個月保持14%以上的增速、連續16個月保持全國第一。同時，安徽也是技術、資本、人才等要素資源淨流入的省份。



王清憲指出，安徽是長三角和中西部“兩個扇面”的交匯點，也必然是構建國內大循環、暢通國內國際雙循環的重要節點。我大家介紹一個情況，國家高鐵路網總體規劃是八縱八橫，其中兩縱三橫5個通道、10條路網幹線經過安徽。以合肥為圓心、500公里為半徑的區域內集中了中國約35%的人口和40%的消費市場。這些年，安徽的交通物流條件快速改善，在全國率先實現了“市市通高鐵、縣縣通高速”，我們還建成了平行於京杭大運河的中國第二條南北水運大通道——江淮運河，已經正式通航，這一切都大大提升了安徽在中國經濟地理中的價值。