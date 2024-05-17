如何打造新興產業聚集地？安徽副省長答中評

安徽省委常委、常務副省長費高雲（中評社 海涵攝） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室5月16日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，就“以高水平創新型省份建設為抓手 走出新時代安徽高質量發展新路”有關情況進行介紹。安徽省委常委、常務副省長費高雲回答中評社記者提問時指出，十年來，安徽戰略性新興產業占規上工業總產值的比重翻了一番。之所以取得這樣的發展態勢，是因為始終堅持集群式發展的方向、堅持走“科創＋產業”的路子、堅持市場化專業化的推進機制。



中評社記者提問說，2023年，安徽戰略性新興產業產值占規上工業總產值的比重已經超過四成，請問在打造新興產業聚集地方面有哪些成效和經驗？



費高雲表示，近年來，在新一輪產業發展變革中，安徽立足自身的產業基礎，圍繞汽車、新一代信息技術等重點領域，加快打造新興產業聚集地，因地制宜發展新質生產力。



費高雲介紹，目前，安徽汽車和裝備製造產業都已經超過了萬億元，新材料和新能源節能環保產業也都超過了5000億元。特別是汽車產業發展非常迅猛。安徽去年汽車產量是249.1萬輛、居全國第2位，其中新能源汽車產量是86.8萬輛、居全國第4位；汽車出口114.7萬輛，差不多全國每出口4台汽車，就有1台是安徽製造。十年來，安徽戰略性新興產業占規上工業總產值的比重翻了一番。之所以取得這樣的發展態勢，在工作中，我們始終堅持做到以下三個方面：



一是堅持集群式發展的方向。我們按照“龍頭企業—產業鏈—產業集群—產業生態”的路徑，堅持不懈推進產業聚鏈成群、集群成勢。比如，以奇瑞、蔚來、江淮、大眾安徽等7家整車企業為龍頭，吸引汽車零部件、後市場企業超過4千家。集成電路產業集聚企業470多家，形成了較為完整的產業鏈條。

