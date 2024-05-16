美國4月通脹回落　刺激美股三大股指創新高

中評社香港5月16日電／美國4月消費者價格指數（CPI）漲幅整體回落，表明近期美國通脹壓力有所緩解，符合此前市場預期。受此影響，紐約股市三大股指15日高開，盤中漲幅進一步擴大，收盤時三大股指顯著上漲並均創下歷史新高。



美國勞工部當日盤前公佈的數據顯示，美國4月CPI環比上漲0.3%，低於3月的0.4%；同比上漲3.4%，較3月的3.5%小幅下降。剔除波動較大的食品和能源價格後，美國4月核心CPI環比上漲0.3%，同比上漲3.6%，漲幅也都低於3月份水平。



新華社報導，當日公佈的通脹數據利好消息進一步提振市場樂觀情緒，帶動三大股指齊創新高。截至當天收盤，道琼斯工業平均指數比前一交易日上漲349.89點，收于39908.00點，漲幅為0.88%；標準普爾500種股票指數上漲61.47點，收于5308.15點，漲幅為1.17%；納斯達克綜合指數上漲231.21點，收于16742.39點，漲幅為1.40%。



分析人士認為，美國4月CPI全面回落至少暫時終結了今年一季度的“火熱漲勢”，表明通脹壓力或逐步緩解，有可能繼續向2%的長期目標回落。



瑞銀集團財富管理部門分析師當天表示，雖然美國4月CPI環比漲幅僅比預期低0.1個百分點，但這是自去年10月以來首次出現漲幅低於預期的情況。同時，4月核心CPI漲幅是今年以來最低水平，數據表現相當積極。