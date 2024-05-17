安徽：將持續推動產業生態化、生態產業化

安徽省副省長孫勇（中評社 海涵攝） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）安徽省副省長孫勇5月16日在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上表示，經濟發展和生態環境保護不是非此即彼的選擇題，而是相輔相成的必答題。安徽將持續推動產業生態化、持續推動生態產業化、持續推動政策體系化。



孫勇表示，安徽天賦山水，靈動秀美。近年來，我們深入踐行“兩山”理念，瞄准“雙碳”目標，大力推動綠色低碳發展，綠色江淮畫卷不斷呈現新的精彩。共抓大保護、不搞大開發，長江兩岸由過去的碼頭密布、砂堆連綿變成現在的滿目葱綠、游人如織；新安江跨省域生態共同保護模式推廣到全國21省份20個流域，是全國水質最好的河流之一；淮河兩岸沃野千里，風景如畫；黃山等山脈森林覆蓋率高達95%以上；生物多樣性也在恢復中提升，“水中大熊貓”長江江豚逐浪江面，鳥類國寶東方白鸛在巢湖展翅高飛的畫面經常出現在大家眼前，被稱為“生態試紙”的中華秋沙鴨近年來成為安徽的常客。安徽已成為長三角乃至全國重要的生態屏障。



孫勇說，安徽的綠色發展生動實踐，讓我們更加深刻認識到，經濟發展和生態環境保護不是非此即彼的選擇題，而是相輔相成的必答題。我們將深入貫徹落實習近平生態文明思想，樹牢正確政績觀，不為短期增長所動、不為眼前利益所惑，堅定不移走生態優先、綠色發展之路。



第一，持續推動產業生態化。強化創新驅動、科技賦能，培育壯大新能源和節能環保等綠色低碳產業，加快傳統產業綠色化改造，堅決淘汰落後產能，著力提升產業發展“含綠量”。與此同時，我們積極構建新型能源體系，實施風光電裝機倍增工程，2023年，可再生能源發電總裝機達4824萬千瓦，新增可再生能源發電裝機占全社會新增的比重達76%。



第二，持續推動生態產業化。升級打造新安江—千島湖生態環境共同保護合作區，持續深化實施全省地表水以及長江上下游省份生態保護補償。積極發展生態康養、生態文旅產業，探索生態產品開發、生態產權交易等價值實現新路徑。嚴格實施生態環境損害賠償制度，讓保護和修復者獲得合理回報。



第三，持續推動政策體系化。聚焦加快打造經濟社會發展全面綠色轉型區，堅持系統觀念、集成創新，強化金融、財稅、價格等政策支持，加快產業轉型，促進綠色消費，讓綠色低碳生產生活方式化風成俗，從而為加快建成生態強省、打造美麗安徽提供更加有力支撐。



