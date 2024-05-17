王清憲談營商環境：讓政策供給對上企業所需

安徽省委副書記、省長王清憲（中評社 海涵攝） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室5月16日下午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，安徽省委副書記、省長王清憲就如何優化營商環境予以介紹。他表示，在優化營商環境方面，要讓政府的政策供給要對得上企業的所需所盼，用政府的法治、誠信來贏得企業的信任，持續提高行政效能，讓企業辦事更便捷。



王清憲說，優化營商環境，我們理解就是要做到政府有為、企業有感，關鍵是市場有效。做到政府有為，就是要尊重市場規律、認識市場規律、利用市場規律、彌補市場失靈、推動市場有效，就是要尊重、理解、成全企業的創新創意創造。近年來，安徽持續推出了800多項措施優化營商環境。在連續兩年全國工商聯組織的“萬家民營企業評營商環境”活動中，我們的綜合得分和最佳口碑排名都居全國前列。



王清憲表示，德國大眾汽車在2017年就在安徽布局，去年，他們又投資了10億歐元，在合肥落地了境外最大的智能網聯電動汽車研發創新和採購中心。美國康寧、英國聯合利華等著名跨國公司，最近幾年都持續在安徽加大了投資力度。最近，渣打銀行又落戶安徽。這些跨國公司紛紛追加投資也好、落地安徽也好，很大程度上是看中安徽的營商環境。優化營商環境，怎麼讓企業有感？我們的體會有這麼三點：



第一，政府的政策供給要對得上企業的所需所盼，也就是說要精準滴灌到企業的最渴望處。一方面，在政策的制定環節，我們讓企業參與調研、參與論證、參與政策的制定過程。在這個過程當中，就與企業充分碰撞交流、深度溝通。為了暢通溝通渠道，省委、省政府的主要領導每兩個月召開一次民營企業家懇談會，省委常委會現場辦公會開到了企業。我們的新能源和智能網聯汽車、新一代信息技術、人工智能等新興產業的規劃政策，都是我們有關部門和企業、商協會及有關專家一起調研、一起討論、一起論證、一起制定的。另一方面，在政策的落實環節，讓政策更加便捷高效直達企業。這幾年，我們用工業互聯網的思維和技術，優化政府流程，推行惠企政策的“免申即享”“即申即享”，通過大數據等技術，甄選出來哪些企業應該享受這些政策，應該享受多少。通過這樣一種方式，也倒逼了政府政策制定從一開始就可兌現，我們去年通過“免申即享”已經兌付了115億元。