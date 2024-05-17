安徽：保障國家糧食安全義不容辭、責無旁貸

安徽省發展改革委主任陳軍（中評社 海涵攝） 中評社北京5月17日電（記者 海涵）安徽省發展改革委主任陳軍5月16日在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上表示，保障國家糧食安全安徽義不容辭、責無旁貸，既要在“量”上做貢獻，還要在“質”上有突破。



陳軍說，安徽是產糧大省，去年我們的糧食總產超過830億斤，實現了“二十連豐”，以占全國4.3%的耕地生產了全國6%的糧食。安徽也是全國5個糧食淨調出省之一，每年我們淨調出的優質糧達到200億斤左右。



一方面，讓中國飯碗多裝優質的“安徽糧”。聚焦糧食安全這個“國之大者”，去年安徽提出建設“千億斤江淮糧倉”這個目標，也就是到2035年安徽全省糧食產能穩定在1000億斤以上。我們圍繞多種糧、種好糧，抓好耕地和種子這兩個要害，實施高標準農田建設、種業振興等支撐性的重大工程，目前已建成高標準農田6256萬畝、占耕地總面積的75%，水稻種子出口量連續5年居全國第1位。我們將逐步把永久基本農田全部建成高標準農田，做強種子這個農業的“芯片”。讓每一寸耕地都成為豐收的沃土、生產更多的糧食，為牢牢守住糧食安全主動權多做“安徽貢獻”。



另一方面，讓綠色農產品產業強起來。安徽是長三角地區農產品重要來源地，我們為長三角提供了1／2的糧食和肉類、1／3的水果、1／5的蔬菜。這兩年，安徽產的法式鵝肝、蒙城黃牛、碭山酥梨、懷寧藍莓等特色農產品走紅網絡、走俏市場，促進了農業增值，也帶動了農民增收。過去5年，安徽農民的人均可支配收入年均增速高於全國0.4個百分點。我們將加快建設高質高效的農業強省，深入推進一二三產融合發展，強化農業科技和裝備支撐，大力發展智慧農業、設施農業，高質量打造一批長三角綠色農產品生產加工供應基地，做實“糧頭食尾”、“畜頭肉尾”、“農頭工尾”的增值大文章，持續拓寬農民增收渠道。讓活躍在江淮大地上的活力新農人口袋鼓起來、生活更美好。



