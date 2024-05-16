寧波至舟山鐵路金塘海底隧道開始盾構掘進

中評社香港5月16日電／記者從中國鐵建股份有限公司瞭解到，16日，兩台超大直徑盾構機在新建寧波至舟山鐵路（甬舟鐵路）金塘海底隧道兩端同時轉動刀盤，標誌著我國最長海底高鐵隧道正式開啟盾構掘進。



金塘海底隧道西起寧波市北侖區，東至舟山市金塘鎮，全長16.18公里，其中盾構段長11.21公里，穿越金塘水道，是甬舟鐵路全線控制性工程。據中鐵十四局甬舟鐵路項目指揮長胡浩介紹，隧道由中鐵十四局和中鐵十一局採用“甬舟號”和“定海號”兩台盾構機相向掘進，每台盾構機長135米、重4350噸，開挖直徑14.57米。其中，“甬舟號”由西向東獨頭掘進4940米，“定海號”由東向西獨頭掘進6270米。兩台盾構機將在歷經高水壓地段及複雜地層“長途跋涉”後，最終在海底“會師”，中心軸線對接誤差要求不超過2厘米。



新華社報導，中鐵十一局甬舟鐵路項目負責人王雙表示，工程採用盾構隧道形式下穿金塘水道，確保來往舟山群島的出行不受影響，同時隧道建設採用全工廠化、裝配式施工，應用泥漿綠色環保處理技術，確保海洋環境“零污染”。



甬舟鐵路西起寧波東站，東至定海區白泉鎮，設有7個車站，全長約76.4公里，設計時速250公里。項目建成後將結束舟山群島不通鐵路的歷史，對於完善鐵路網佈局，推動寧波舟山一體化、同城化發展等具有重要意義。