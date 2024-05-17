劉宗夏：國民黨明日之星勿忘侯友宜教訓！

侯友宜的慘痛教訓，應該要讓國民黨政治人物看清楚！ 中評社台北5月17日電（作者 劉宗夏）近期有些媒體跟名嘴在討論國民黨不應該抵制賴清德的就職大典，也讓藍營的政治人物感受到壓力，不過藍營“直轄市長”表態願意參加卻引發不少藍營支持者強烈不滿，他們覺得沒必要跟著起舞。賴清德內心覺得“中華民國憲法”是災難，而且民進黨長久的策略就是“去中國化”和羞辱92共識。



事實上這種想討好中間選民的表面動作對大局一點也沒有影響，國民黨不需要這種表面的作態，國民黨缺的是要向人民證明：藍是比綠更好的選擇！



人民希望有能力的強者能夠領導台灣，國民黨要向人民證明在“立法院”推的法案比民進黨更好，能夠導正民進黨政府的錯誤方向，國民黨要向人民證明藍軍是能夠團結的力量，2024選舉，國民黨都是輸在泛藍選票的破口，不能固本還奢望靠討好綠營和中間選民贏回政權嗎？



侯友宜一度不只是藍軍聲望最高的政治人物，還是全台灣聲望最高的政治人物，但是他在過去高峰時刻意跟國民黨保持距離，想要維持跨黨派的高度，在順境的時候還看不出來有什麼問題，但在碰到考驗時，過去部分藍軍被刻意冷落的情緒爆發，嚴重的影響侯友宜在泛藍軍的支持度，最後不但中間選票沒有討到便宜，自己的本也沒顧好。



而柯文哲能夠在大選中拿那麼高票，也是因為他抓住部分泛藍選民對侯友宜的不滿，除了年輕選票之外，泛藍分裂的票也不少，或許國民黨政治人物信心不足，認為現在民進黨的盤比較大，想要爭取民意或者挑戰大位必須要極力討好中間選民，營造有風度的形象。

