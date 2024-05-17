快評：輕視被列入懲戒名單　無知者無畏

中評社快評／國台辦15日宣布將懲戒台灣5位“名嘴”，他們涉“蓄意編造有關大陸的虛假、負面訊息，挑動兩岸敵意對立”。該5位“名嘴”當天均作出回應，對被列入懲戒名單擺出輕視甚至輕蔑的態度。



只能說，這是無知者無畏。越是無知的人，就越容易狂妄、失去理性。他們內心或許也有擔心、恐懼，只是不願表露出來，或者在故意掩飾罷了。



5位“名嘴”不怕被列入懲戒名單，說明他們小看了大陸執行懲戒的力量和決心，他們以為有關的懲戒很難真的落到他們頭上，比如只要不去大陸和港澳，就不會有問題。真是這樣的話，有他們後悔的時候，秋後算賬，總會到來；時候一到，必是嚴懲。



大陸國力還在上升階段，“長臂管轄”會愈來愈彰顯。另外，如果比照“台獨”清單，將是終身追責。被列入懲戒名單還會影響到他們的家屬、累及僱用他們或與他們合作的與大陸有生意往來的公司及老闆。



5位“名嘴”的回應也說明，被列入懲戒名單，一點也沒有冤枉他們。他們蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情的事，多不勝數，他們自己也不否認，而且以此為榮。



對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害。輿論不是法外之地。任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。國台辦已列出名單，下一步就是如何懲戒的問題，這些“名嘴”會否繼續“嘴硬”，不妨放長雙眼看下去。