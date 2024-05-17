塞納河左岸，有座“中國文化客廳”

巴黎中國文化中心外景。 巴黎中國文化中心供圖 中評社北京5月17日電／據人民日報海外版報導，法國巴黎第七區，塞納河左岸，一座精致的拿破侖三世風格古典建築上，五星紅旗迎風飄揚。這裡是巴黎的黃金地段，左鄰榮軍院，右望埃菲爾鐵塔，與聞名於世的大宮殿、小宮殿隔塞納河相望。

庭院中，有古典樓、現代樓兩棟建築，以及一個中式院子。



兩棟樓都大有來頭——古典樓由19世紀法國著名建築師勒·蘇法舍於1858年設計建造，原為法國伯爵孟德斯鳩·弗桑薩克私宅，同左臨的現法國市長協會辦公樓為姊妹樓，被列為法國19世紀文化遺產；現代樓由著名建築師阿里斯·阿塔米安和布魯諾·高丹聯合設計，整體建築由玻璃、鋼材和鋁合金構成，借鑒了中國塔式建築的特點，每上一層向內縮進。



院子里，設計了以六角半亭為主體，由竹林、蘇式粉牆景窗共同構成的中式園林小景。2014年，中國美術館館長吳為山的青銅雕塑作品《問道》在中心庭院揭幕，雕塑的主題是孔子向老子問道。



就在這幽靜的院落中，時不時傳來琅琅讀書聲、悠悠古箏音，滿眼盡是中國元素——熊貓、舞龍、書法、漢服、風箏、屏風、古籍……每天，都有很多法國人在此進進出出，深深著迷於這裡豐富的東方文化。



這裡是巴黎中國文化中心，於2002年11月29日正式揭牌成立。這是中國政府在西方國家設立的第一個文化中心，肩負著面向法國社會和公眾傳播中華文化，促進中法文明交流互鑒的使命。



這裡，被親切地稱作“中國文化客廳”。



角角落落都有中國文化



走在巴黎中國文化中心，每個角落都有故事。



院牆外，還張貼著前不久的一場活動海報。主題是“第37屆貝爾克國際風箏節——中國主賓國活動”，下面介紹著活動內容，“百米長龍風箏放飛表演，風箏競技，體驗工作坊，中國文化展台，漢服、民樂、茶藝、舞龍舞獅表演”。

