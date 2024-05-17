習近平同俄羅斯總統普京在中南海小範圍會晤

5月16日晚，國家主席習近平在北京中南海同俄羅斯總統普京舉行小範圍會晤。（圖源：新華社） 中評社北京5月17日電／據新華社報導，5月16日晚，國家主席習近平在中南海同俄羅斯總統普京舉行小範圍會晤。



孟夏時節的中南海，清風徐徐，水光瀲灩。



習近平在瀛台橋前迎接普京。兩國元首邊走邊談，看亭台樓榭，賞萬物並秀。



習近平和普京臨水而坐，共品香茗，在輕鬆的氛圍中就共同關心的戰略性問題進行深入交流。



習近平指出，當今世界面臨百年未有之大變局，進入新的動蕩變革期。面對不斷演進的國際大變局、大亂局，中國始終保持戰略定力。在中國共產黨領導下，中國人民克服各種困難挑戰，努力推進高質量發展和中國式現代化。中方願同俄羅斯以及其他國家一道，加強團結合作，引領全球治理正確方向，共同維護國際公平正義，促進世界和平和共同發展。



普京表示，中國發展勢不可擋，沒有任何勢力能夠遏制中國發展進步。俄方願同中國和其他“全球南方”國家加強合作，促進國際公平正義，推動建立更加平等和多極化的世界。



兩國元首就烏克蘭危機問題深入交換了意見。



習近平闡述了中方一貫立場以及為推動政治解決烏克蘭危機所作努力，強調處理任何重大問題既要治標，也要治本；既要謀當下，也要計長遠。我提出全球安全倡議，核心是倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀。解決烏克蘭危機的根本之策是推動構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有方案的國際和會，推動早日政治解決烏克蘭問題，願繼續為此發揮建設性作用。

