巴黎中國文化中心：聽中國之音　賞中國之美

模特在巴黎中國文化中心舉辦的“恭王府服飾秀”上展示設計師創作的高定服裝。 新華社記者 高 靜攝 中評社北京5月17日電／據人民日報海外版報導，巴黎中國文化中心是中國政府在西方國家設立的第一個文化中心。記者近日專訪了該中心主任劉紅革。



記者：您是哪一年來巴黎中國文化中心的？



劉紅革：我參與了巴黎中國文化中心的籌建。2002年到2007年我在這里工作，然後又到其他國家常駐並在一些部門任職，直到一年多前再次來到這里。從工作領域來說，我長期從事中國文化中心的管理運營和服務工作。



記者：與第一次在這里的五年相比，感覺有什麼變化？



劉紅革：最大的變化是文化資源更加豐富了，內容支撐和保障更實了，影響面也更廣了。全國各省（自治區、直轄市）、各領域、各機構積極參與到對法的人文交流活動中來，成果越來越豐碩。特別是去年以來，巴黎每周幾乎都會有涉及中國文化的活動，讓人目不暇接。



記者：巴黎中國文化中心一年會策劃多少場活動？



劉紅革：大概有120至150場活動，當然活動內容有大有小，比較大的有法國中國電影節、巴黎中國戲曲節、巴黎中國曲藝節及一些重要展覽，以及我們去年新打造的中法時裝周等。以中法時裝周為例，一周時間裡就有兩三千名公眾走進文化中心來參加活動。



我們的理念是讓法國公眾走進文化中心，聽中國之音，品中國之味，賞中國之美。特別是青少年，我們充分意識到青少年在促進中法未來持續的友好和推動實現構建人類命運共同體中的重要作用。目前，每周都會有2至5撥青少年走進文化中心深度地、沉浸式地體驗中國文化。



記者：哪些課程最受歡迎？

