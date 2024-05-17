習近平同俄羅斯總統普京會談

5月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行會談。這是習近平同普京握手。（圖源：新華社） 中評社北京5月17日電／據新華社報導，5月16日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普京舉行會談。



兩國元首首先舉行小範圍會談。



習近平對普京開啟新一屆總統任期表示衷心祝賀，對他再次來華進行國事訪問表示熱烈歡迎。



習近平指出，今年是中俄建交75周年。75年來，中俄關係歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。



習近平強調，中俄關係75年發展歷史得出的最重要結論，就是兩個相鄰的大國之間，必須始終弘揚和平共處五項原則，相互尊重、平等互信、照顧彼此關切，真正為雙方的發展振興相互提供助力。這既是中俄兩國正確相處之道，也是21世紀大國關係應該努力的方向。中俄關係有著深厚的歷史積澱和堅實的民意基礎，雙方要密切戰略協作和互利合作，堅定地走自己的發展道路，堅定維護國際公平正義。



普京表示，我很高興在就任新一屆俄羅斯總統後再次訪華。去年3月習近平主席也在連任後不久即對俄進行國事訪問。這是我們兩國的友好傳統，表明雙方對加強新時代俄中全面戰略協作夥伴關係的高度重視。今年是中華人民共和國成立75周年，也是俄中建交75周年，值得我們共同慶祝。發展俄中關係不是權宜之計，不針對第三方，有利於國際戰略穩定。俄方願同中方持續擴大雙邊合作，密切在聯合國、金磚國家、上海合作組織等框架內溝通協作，推動建立更加公正合理的國際秩序。



兩國元首隨後主持大範圍會談。

