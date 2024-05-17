面對制裁　俄羅斯經濟何以“越挫越勇”

這是5月11日在俄羅斯首都莫斯科拍攝的城市風景。新華社發（亞歷山大攝） 中評社北京5月17日電／據新華網報導，俄羅斯2022年2月對烏克蘭發起特別軍事行動以來，西方國家對俄羅斯發起規模空前的制裁。然而，經歷十餘輪制裁後，俄羅斯經濟不僅實現穩定增長，增速還超過全球平均水平。俄羅斯經濟何以頂住制裁壓力實現增長？



快速適應制裁



烏克蘭危機2022年全面升級以來，僅歐盟就對俄羅斯施加了13輪制裁。西方國家還一再延長2014年克里米亞事件後對俄羅斯發起的制裁，數次擴大對俄商品禁運和技術封鎖，勒令數百家大型企業撤出俄市場，試圖切斷俄羅斯的國際供應鏈。



不過，儘管西方強力制裁打壓俄羅斯，卻始終未能從根本上抑制俄經濟命脈——能源，原因是美國擔心切斷俄羅斯石油供應會造成油價飆升，不僅會導致國際能源市場重大動蕩，還將促使俄羅斯石油出口收入增加。



按美國《政治報》的說法，儘管歐盟對通過海運出口的俄羅斯原油實施禁運和設置油品價格上限，但仍想方設法購買價值10億歐元的俄羅斯原油。並且，鑒於俄羅斯液化天然氣暫未被列入西方制裁，西班牙、比利時等歐盟成員國2023年都大幅增購俄液化天然氣。



分析人士認為，就對俄制裁問題上，美國政府已基本窮盡手段，制裁有效性日漸式微，俄羅斯經濟對西方制裁已經顯現相當程度的適應。



受特別軍事行動影響，俄羅斯國內生產總值2022年經歷了2.1%的萎縮，但在2023年就實現3.6%的增長，經濟復甦速度超出預期，增長速度已超全球平均水平。同時，俄羅斯2023年年均失業率降至3.2%，達到1992年以來最低水平；名義工資增長超過14%、實際增長7.8%。



國際貨幣基金組織在今年4月發布的《世界經濟展望》報告中估計，俄羅斯國內生產總值2024年、2025年將分別增長3.2%和1.8%，均高於此前一期展望中估計的2.6%和1.1%，經濟增速超過七國集團平均水平。



俄羅斯總統普京今年2月發表國情咨文時說，按購買力平價計算，俄羅斯已經成為歐洲第一、世界第五大經濟體。

