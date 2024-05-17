習近平出席“中俄文化年”開幕式並致辭

5月16日下午，國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京國家大劇院共同出席“中俄文化年”開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會並致辭。（圖源：新華社） 中評社北京5月17日電／據新華社報導，5月16日下午，國家主席習近平和俄羅斯總統普京在北京國家大劇院共同出席“中俄文化年”開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會並致辭。



習近平和普京在熱烈的掌聲中一同步入會場。



習近平首先發表致辭。



習近平指出，今年是中俄建交75周年。中俄關係四分之三個世紀的風雨歷程表明，不斷鞏固和發展中俄永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏，符合兩國和兩國人民的根本利益，順應國際社會期待和時代發展潮流，具有不可替代的重要意義。互辦主題年已經成為中俄人文交流的優良傳統，也是兩國關係發展史上的特色和亮點，受到兩國人民普遍歡迎。去年，我和普京總統商定2024－2025年舉辦“中俄文化年”。今天，雙方正式啟動這一文化盛事。雙方將舉辦一系列豐富多彩的文化交流項目，進一步釋放兩國文化合作潛力，共同開創中俄文化交流的新未來。相信這將為中俄友好的世代傳承、為兩國人民的相知相親注入新動力。



習近平指出，中俄兩國民族音樂都是世界文明百花園中的絢麗花朵。今晚這場音樂盛宴必將成為中俄文化交流互鑒的精彩華章。讓我們以“中俄文化年”為契機，以慶祝建交75周年為新起點，弘揚友好，攜手前行，為中俄新時代全面戰略協作夥伴關係增光添彩，共同開創中俄友好新的美好未來！



普京致辭表示，我完全贊同習近平主席關於俄中關係的積極評價。俄中兩國人民親如兄弟。今年是中華人民共和國成立75周年。俄羅斯人民為中國人民在中國共產黨領導下取得的偉大成就感到由衷高興和欽佩。俄中建交75年來，雙方關係積累了很多寶貴經驗，當前正處於歷史最好時期。俄中關係基於相互尊重、平等互信，促進了各自國家發展，造福了兩國人民，樹立了國際關係典範。在俄中慶祝建交75周年之際舉辦“俄中文化年”活動具有重要象徵意義。俄方願同中方深化人文交流，增進彼此瞭解，推動兩國合作不斷提質升級。

