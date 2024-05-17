共繪長城新篇　展現時代新顔

《長城長》第二季節目現場。 出品方供圖 中評社北京5月17日電／據人民日報報導，內蒙古自治區擁有數量多、種類全、內容豐富的長城古跡。2022年，內蒙古廣播電視台創作、播出以展現長城魅力、彰顯長城文化、傳承長城精神為主旨的大型文化綜藝節目《長城長》第一季，入選廣電總局“中華文化廣播電視傳播工程”重點項目。日前，《長城長》第二季又已面世，打造了與長城相關的豐富靈動的藝術世界和審美空間，展露長城的時代新顔。



“長城長，長城兩邊是故鄉。”新一季《長城長》延續了“綜藝答題＋文化解析”的形式，來自全國各地的56位“好漢”匯聚內蒙古，現場組隊、眾志成城。節目中，國風博主探訪“天下第一關”山海關的美景美食；翼裝飛行人帶領觀眾俯瞰額濟納，穿越大草原；演員、主持人通過角色扮演、情景再現，帶領觀眾重溫“昭君出塞”“玄奘西行”等歷史佳話；治沙英雄、林場護林人、坦克焊接師等外景出題……長城全線的壯美風貌和風土人情等在節目中一一展現。



節目還以跨界視角，開辟講述長城的新方式：歷史地理學家葛劍雄看待長城有獨特的角度；專研古詩詞的教授楊雨對長城有詩意表達；作家梁曉聲自述與包鋼的緣分；藝術家方錦龍用琵琶演繹長城風骨；編劇冉平分享他的影視劇創作與長城文化的關聯；將“長江、長城、黃山、黃河，在我心中重千斤”唱得家喻戶曉的香港歌手張明敏，講述了自己當年演唱《我的中國心》的緣由……節目將長城的文化價值外延至文學、藝術、人文、社會、情感等領域，更進一步拓展到守護生態安全的“綠色長城”、戍國衛邊的“鋼鐵長城”等，還關聯到陰山文化、河套文化、黃河文化等，同根同族同源的民族觀念和“協和萬邦、親仁善鄰”的價值理念也融入其中，讓古老長城具有了時代新韵。