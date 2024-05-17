福建石獅：專班督辦推動電商高質量發展

圖為近日，該市紀檢監察幹部走訪石獅市跨境電商公共服務中心瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網） 中評社北京5月17日電／據中央紀委國家監委消息，“電商銷售高峰期快遞價格存在隨意漲價、漲幅過高等問題，相關職能部門缺乏有效監管手段，且在推進電商、快遞企業協商物流價格工作中進度較為緩慢，存在不作為、慢作為等問題。”日前，福建省石獅市紀委監委對3名相關責任人員履行物流價格監管職責不到位等問題開展談話提醒，督促相關職能部門積極作為，為當地電商產業發展保駕護航。



石獅市是國內服裝名城和商貿之都，服裝、鞋類資源豐富。近年來，憑借產業集群優勢和政府政策支持，石獅電商經濟發展勢頭良好。目前全市有良性活躍經營賣家（網店）超4萬家，超千平方米的直播基地15個，電商從業人員超20萬人，電商銷售額超1300億元。為保障電商經濟高質量發展，石獅市組建營商環境監督工作專班，抽調紀檢監察、巡察、發改、住建、商務、市場監管等承擔營商環境重要職責的單位幹部，共同推動解決營商環境堵點痛點。



據悉，營商環境監督工作專班定期召開專班會商會，該市紀委監委組織來自不同職能部門的幹部發揮各自專業優勢，對征集到的問題進行分析研判、共商對策、分解任務，壓緊壓實職能部門整改責任。工作專班根據問題整改進度，將重點問題、疑難問題列入監督項目清單及市委巡察重點內容，實行掛牌督辦，形成監督閉環。



此前，不少電商企業向營商環境監督工作專班反映，物流供應不足成為制約電商發展的一大難題，相關部門也沒有採取有效的應對措施。



“每逢‘雙十一’等電商銷售高峰期，快遞公司就開始大幅提高價格，相關部門也不能解決問題。”石獅市墨忒耳電子商務有限公司負責人鄭進仕面對走訪的工作專班幹部倒出苦水。隨後，工作專班走訪其他電商，發現都存在類似困難，甚至有些企業因為物流價格問題搬到了隔壁縣。



衹有移開“攔路石”，才能讓電商企業真正跑出“加速度”。營商環境監督工作專班組織幹部進一步深入企業和相關部門，全面調研，瞭解情況。



據悉，石獅郵政管理局、市商務局等職能部門曾組織電商、快遞企業協商過，但是分歧較大，這讓各部門有了畏難情緒，該問題就一直耽擱了。

