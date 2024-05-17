中國移動：構建權威高效監督體系

中國移動積極加強信息技術創新驅動，探索打造“智慧工廠”“智慧礦山”“智慧港口”等5G行業案例，助力千行百業智能化轉型，促進新型工業化提質增效。中國移動紀檢監察組供圖 中評社北京5月17日電／據中央紀委國家監委消息，二十屆中央紀委三次全會強調，推動健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系。實踐中，中國移動通信集團有限公司（以下簡稱中國移動）紀檢監察組堅決落實黨章賦予紀委關於推動完善黨和國家監督體系的職責使命，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，特別是習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，結合中國移動業務特點和監督成果，圍繞目標導向、問題導向、結果導向，深入組織專項調研，著力健全完善具有中國移動特色的監督體系。



深化改革，創新構建中國移動監督工作框架



中國移動集團公司黨組和紀檢監察組貫通融合“兩個責任”，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，聚焦“國之大者”，立足新時代新征程賦予網信領域中央企業的目標定位，圍繞扎實履行政治責任、經濟責任、社會責任，牢牢把握科技創新、產業控制、安全支撐“三大作用”，上下聯動、立體施工，逐步搭建起與企業自身特點相適應的監督工作框架。



設置統籌三類監督的議事機構。以紀檢監察體制改革為契機，分類設置議事機構，加強對“黨組（黨委）管黨治黨主體責任”“紀檢監察專責監督”“生產經營監督”的統籌謀劃、組織協調。發揮黨組的領導核心作用，成立“黨風廉政建設和反腐敗工作領導小組”，定期專題研究全面從嚴治黨工作，指導推動各職能管理部門從嚴從實抓好本領域本條線的監督工作，壓緊壓實主體責任。圍繞黨內監督、企業治理監督中發現的生產經營方面重大問題，創新設立“監督工作協調小組”，由企業主抓生產經營的總經理擔任組長，結合生產經營實際和業務工作特點加強協調解決，運用監督成果提高生產經營效率。圍繞黨風廉政建設和反腐敗重點工作，設立“反腐敗工作協調小組”，加強統籌協調，突出政治監督，督促各類監督主體將發現的貫徹落實習近平總書記重要指示批示精神和黨中央重大決策部署等方面存在問題，及時向紀檢監察機構提供，強化線索移交、案件查辦、以案促改促治等方面工作的組織協調。例如，2023年，針對中國移動政企領域問題高發等特點，反腐敗工作協調小組推動監督工作協調小組組織召開專門會議，部署開展全集團有關問題專項整改整治，取得良好成效。

