日本經濟滯脹壓力加大

（圖源：央視新聞） 中評社北京5月17日電／據新華社報導，日本內閣府16日發布的初步統計結果顯示，今年第一季度日本實際國內生產總值（GDP）環比下降0.5%，按年率計算降幅為2.0%，降幅之大超過媒體和機構預期。日本國內多位專家指出，日本經濟面臨的滯脹壓力或進一步加大。



今年第一季度內需、外需對日本經濟增長的貢獻率均為負值。占日本經濟比重二分之一以上的個人消費環比下降0.7%，連續四個季度負增長。企業設備投資環比下降0.8%，民間住宅投資環比下降2.5%。受汽車出貨量減少等因素影響，當季日本出口環比下降5.0%，為四個季度以來首次下降；進口環比下降3.4%。



日本政府此前發布的初步統計數據顯示，去年第三季度和第四季度，日本經濟連續兩個季度負增長。雖然日本政府此次將去年四季度數據由負增長上調為零增長，但經濟不景氣局面仍然持續。



專家認為，今年第一季度日本出口降幅較大，一方面是因為豐田集團數據造假醜聞導致部分汽車製造商停產，另一方面也與此前一個季度基數較高有關。隨著汽車業恢復生產，外需在今年第二季度或將有所回升。



專家指出，由於工資漲幅長期追不上物價漲幅，個人消費持續下滑，成為拖累日本經濟的主要因素。日本生命基礎研究所經濟調查部部長齋藤太郎表示，經濟停滯、物價上漲，“日本經濟可以說是陷入了滯脹”。他認為，經濟不景氣的最大原因在於家庭實際收入下降，導致消費停滯。



日本厚生勞動省日前公布的初步統計結果顯示，扣除物價上漲因素後，3月日本實際工資收入同比下降2.5%，連續24個月同比減少，創下1991年有可比統計以來工資持續下降的最長時間紀錄。



日本總務省公布的數據顯示，截至今年3月，日本去除生鮮食品後的核心消費價格指數（CPI）連續31個月同比上升，去除物價變動因素的日本兩人以上家庭實際消費支出連續13個月同比下降。

