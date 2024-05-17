坐秋望夏說飯碗：來自“大國糧倉”的報告

5月15日，山東省臨沂市郯城縣郯城街道陵坡村村民查看小麥長勢。新華社發 中評社北京5月17日電／據新華社報導，作為全年糧食“大頭”，秋糧收購以近年來新高順利結束；以口糧為主的夏糧有望再度豐收，主產省份倉容、資金準備充分……最新數據表明，2024年“中國飯碗”仍將端得牢牢，科技創新賦能讓倉儲設備日趨智能綠色，“大國糧倉”正為萬家餐桌提供安全健康保障。



秋糧入庫超2億噸，糧食“大頭”穩如山



國家糧食和物資儲備局15日宣布，2023年度秋糧旺季收購順利收官，收購總量創近年新高。



秋糧主要包括中晚籼稻、粳稻、大豆和玉米，旺季收購期一般分別於1月底、2月底、3月底、4月底結束。秋糧收購占全年糧食收購量四分之三，品種多、範圍廣、數量大，是全年糧食收購工作重中之重。



“2023年度全國主產區各類糧食企業累計收購秋糧超2億噸，創2016年玉米收儲制度改革以來新高。其中，玉米收購量達1.35億噸，同比增加520萬噸。”國家糧食和物資儲備局副局長秦玉雲說。



作為農業供給側結構性改革的重要內容，我國從2016年起推動玉米收儲制度改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發揮政府作用，切實保護種糧農民利益，改進和完善宏觀調控方式。



保障糧食和重要農產品穩定安全供給始終是建設農業強國的頭等大事，作為全年糧食收購“大頭”，秋糧“入庫為安”具有重大意義。



夏糧預計入庫7000萬噸左右，有倉有錢保“口糧”

