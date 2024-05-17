第二十六屆海峽兩岸經貿交易會在福州開幕

這是5月16日拍攝的第二十六屆海峽兩岸經貿交易會現場。（圖源：新華社） 中評社北京5月17日電／據新華社報導，第二十六屆海峽兩岸經貿交易會16日在福建省福州市開幕。本屆海交會以“深化兩岸融合、建設第一家園”為主題，聚焦貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，突出“以通促融、以惠促融、以情促融”，旨在為深化兩岸各領域交流合作、高質量推進海峽兩岸融合發展示範區建設凝心聚力。



中央台辦、國務院台辦主任宋濤，福建省委書記周祖翼出席開幕式並致辭。宋濤表示，習近平總書記在北京會見馬英九先生一行並發表重要講話，指明了兩岸關係發展的方向與前景，對兩岸關係發展具有重大意義和深遠影響。台灣任何政黨、團體，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，交流交往就不存在障礙，很多事情都好商量、好解決。如果頑固堅持“台獨”立場，台灣的民生福祉和台海的和平穩定就得不到保障。希望廣大台灣同胞與我們一起，堅持體現一個中國原則的“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，有力維護台海和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。



宋濤表示，今年以來大陸經濟延續回升向好態勢，展現了巨大的創新活力與光明前景，完全能夠為推進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展提供更強勁動力，開辟更廣闊發展空間。我們將持續促進兩岸各領域交流合作，率先與台胞台企分享中國式現代化發展機遇和成果。將繼續大力支持福建推進建設兩岸融合發展示範區。希望廣大台胞特別是青年朋友，搶抓示範區建設的機遇，踴躍來閩學習生活、就業創業。



周祖翼代表省委、省政府對長期以來關心支持福建發展和閩台交流合作的各界朋友表示衷心感謝。周祖翼說，福建地處兩岸融合發展前沿，是投資興業的“沃土”，是台胞台企的“福地”。福建將牢記習近平總書記殷切囑托，深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，全面落實中央對台工作決策部署，充分發揮海峽兩岸經貿交易會等平台功能，深化閩台科技、經貿、人文等領域交流合作，不斷探索海峽兩岸融合發展新路，加快建設兩岸融合發展示範區。

