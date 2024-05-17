小滿：萬物初盈，養護心陽

中評社北京5月17日電／據人民日報海外版報導，“枇杷黃後楊梅紫，正是農家小滿天。”當初夏的風熏黃了枇杷、染紫了楊梅，小滿就如期而至了。公歷每年5月21日前後，當太陽到達黃經60度時，即為小滿。今年5月20日是小滿節氣，此時節，桑葉正肥，夏花含笑，小麥等夏熟作物的籽粒灌漿漸趨飽滿但尚未成熟，天氣逐漸由暖變熱，熱情洋溢的盛夏正向我們走來。



麥已小熟，天未大熱。小滿，一切剛剛好。



將滿未滿，勿躁心安



小滿是二十四節氣中的第八個節氣，也是夏季的第二個節氣。《月令七十二候集解》中說：“四月中，小滿者，物至於此小得盈滿。”“滿”，在北方，指小麥的籽粒飽滿欲熟，在南方，則指雨水之盈。小滿時節，北方地區尚未進入雨季，而南方地區雷雨頻繁，降水逐漸增多，江河湖塘的水漸漸漲起來，民間諺語說“小滿小滿，江滿河滿”。



在二十四節氣中，小滿是頗為特殊的一個——有小暑，有大暑，有小雪，也有大雪，有小寒，還有大寒，但唯獨有小滿，而無大滿。正如清代李密庵的《半半歌》雲：“酒飲半酣正好，花開半時偏妍。帆張半扇免翻顛，馬放半繮穩便。”在中國人的心中，水滿則溢，月盈則虧，因此凡事不可太滿，“滿招損，謙受益，時乃天道”。這是古人的人生智慧，也是今人的寶貴財富。



小滿有三候：一候苦菜秀，二候靡草死，三候麥秋至。此時，苦菜茂盛生長；之後，喜陰且枝條細軟的草類在強烈的陽光下開始枯萎；在小滿的最後一個時段，麥子快要到收穫的季節。對人們而言，小滿是夏，對麥子而言，小滿意味著成熟的秋，因此叫“麥秋”。初夏的風裡，細細聞來，藏著收穫的味道。

