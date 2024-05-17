中評社北京5月17日電／據新華社報導，網約出租車，大家都熟。網約公交車，你坐過嗎？



眼下，不少地方推出了網約公交車服務。使用手機約一輛公交車，成為一種出行新時尚。



打開手機小程序，選擇好上下車地點和乘車人數，系統接單後，來接你的將是一輛公交車。與傳統公交不同的是，網約公交車沒有固定的路線和站點，會根據用戶需求自動匹配“拼車”訂單。



乘坐網約公交車究竟是什麼樣的體驗？網約公交車的發展前景如何？對此，記者進行了採訪。



乘坐體驗怎麼樣？便捷、便宜是突出優點



“打車打到了一輛公交車”“公交車的價格、網約車的服務，對於每天拼車出行的我來說太合適了”“可以網約的公交，一次3元，隨叫隨到，真不錯”……在廣東省珠海市橫琴粵澳深度合作區，動態公交於3月18日上線後，不少市民體驗“嘗鮮”，並在社交媒體上發文分享感受。



據瞭解，這是橫琴粵澳深度合作區城市規劃和建設局推出的全新公共交通出行方式，採用“網約”模式運營公交巴士，由珠海公交聯合明智惠行（北京）科技有限公司負責平台搭建和整體運營。根據出行需求，乘客可在“橫琴動態公交”微信小程序上選擇運營範圍內的公交站點（含虛擬站點）作為上、下車點，系統將自動生成線路，並根據沿途乘客呼叫的訂單需求自動匹配“拼車”，車輛接收訂單後按需發車，按照系統導航規劃路線行駛。



對於乘客來說，下單成功後需提前到上車地點等候，小程序上會顯示公交車的車牌號，上車時向司機報手機號碼後四位進行核實，到站下車即可。動態公交原始票制票價為5元，運營活動期間執行6折優惠票價為3元，多人乘車優惠力度更大。目前運營時間為7時至21時。

