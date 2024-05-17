商務部：炒作產能過剩將拖累全球經濟復甦

中評社北京5月17日電／據新華社報導，針對一些西方國家提出所謂的“產能過剩”，商務部新聞發言人何亞東16日表示，這本質上是相關國家擔心自己的競爭力和市場占有率，以此為借口抹黑打壓中國。這樣的做法不僅擋不住中國前進的步伐，反而會絆倒自己，還將拖累全球經濟復甦和綠色轉型。



在當日舉行的商務部例行新聞發布會上，何亞東說，一些國家以“產能過剩”為借口，對中國產品出口、投資合作設限，實際是赤裸裸的貿易保護主義，是對全球市場的人為干預和割裂，必將破壞新能源產供鏈。



何亞東表示，推行綠色“雙標”會破壞氣候變化合作，歐美一手高舉應對氣候變化的大旗，一手揮舞綠色保護主義的大棒；一邊要求中國為應對氣候變化承擔更大責任，一邊阻礙中國綠色產品自由流動。中國新能源產業致力於為全球應對氣候變化提供優質產品，為世界各國綠色轉型作出了積極貢獻。



“所謂‘產能過剩論’有悖常理和常識，毫無道理、完全站不住腳。”何亞東說，對產能問題要尊重規律和事實，客觀、全面、長遠地看。



他說，從市場經濟原理看，供給和需求是市場經濟內在關係的兩個基本方面。在經濟全球化的現實背景下，供需問題要從全球看，不能因為一國的產能超過本國需求，就貼上“過剩”標簽。從國際貿易實踐看，國際貿易的產生和發展就是各國基於比較優勢、進行國際分工合作，從而有效提升全球經濟效率和福祉。從產業發展趨勢看，綠色低碳是大勢所趨。隨著全球綠色轉型，對新能源產品的需求將持續擴大，同時新能源領域技術產品更新迭代加快，還將不斷創造新需求。總的來看，全球新能源產業仍處於起步發展、快速成長的階段，相關產能非但沒有過剩，反而是相對不足的。



“中方堅定支持貿易投資自由化便利化，堅決反對貿易保護主義。相關國家應立即停止以‘產能過剩’為名打壓限制中國新能源等產業的錯誤做法。中方將採取有力措施，捍衛自身正當權益，同時將始終堅持開放合作，推動共同發展。”何亞東說。