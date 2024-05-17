美升級貿易戰　加劇通脹損經濟

美國4月份消費物價指數升幅為3.4%，仍屬偏高水平。（大公報） 中評社香港5月17日電／大公報報導，美國升級貿易戰，對華新能源車、太陽能電池、半導體等戰略產業大幅加稅，終必反遭自噬，加劇通脹壓力，令高利率環境更加長久，不單止股債資產受壓，還會重擊自身經濟。穆迪已發出警告，若不盡快減息，會導致美國經濟崩潰，看來這並非危言聳聽，投資者要綁好安全帶。



踏入次季以來，美股標普500指數走勢反復向下，年內升幅收窄至約10%，已被近期表現強勢的港股後來追上，可見華爾街疲態畢露。事實上，美國經濟警號響起，繼ISM服務業指數陷入收縮之後，密歇根州大學的消費信心指數由4月的77.2大幅下降至67.4的六個月低位，跌幅是近三年來最大，反映比市場預期為長的高息環境，對私人消費打擊很大，繼而影響經濟增長動力。



製造業衰落 出招打壓對手



美國經濟失速滑坡的同時，美國製造業也加速衰落。拜登政府對華新能源車、太陽能電池、半導體、鋼鐵和鋁、關鍵礦產、醫療產品加征關稅，其中電動車關稅由25%提高至100%，太陽能電池及半導體關稅由25%提高至50%，這反映美國新能源產業發展技不如人，衹有出茅招，通過實施貿易保護主義措施，徵收高關稅，以打壓競爭對手，保護自身產業發展，但美國此舉實在是大錯特錯，終必弄巧反拙。



其實，不少美國有識之士都認為美國升級貿易戰，阻不了中國新能源產業壯大發展，加征關稅只會導致進口成本增加，美國消費者及生產商成為大輸家。以太陽能電池關稅大增一倍為例，將阻礙美國綠色能源發展的步伐，試問還有企業願意大力發展清潔綠色能源，積極推動低碳減排？美國猶如在新能源領域自廢武功，將失去發展主導地位。



美國媒體就拜登政府對華加征關稅的做法也不認同，形容大幅加關稅正把美國汽車生產商推向深淵。君不見美國車企大削新能源車投資，包括特斯拉進行裁員、福特汽車縮減新能源車投資等，美國正逐步失去新能源車發展動力，預示美國汽車製造業逐步走向式微。事實上，美國一再無理炒作中國產能過剩論，借此掩飾其貿易保護主義的真面目。美國電台節目主持人更向財長耶倫當面質疑中國產能過剩的說法，反問這些領域實際上是否已被中國打敗了？其實，中國新能源產業快速發展建基於技術創新、完備產業鏈，並非靠補貼。相反，美國對半導體行業高達數千億美元資助，才是產業補貼大戶。



穆迪發警告 經濟恐崩潰



美國加征關稅，升級貿易戰，無疑損人不利己，通脹勢惡化，減息將遙遙無期，上月消費物價指數升幅為3.4%，仍屬偏高水平。評級機構穆迪首席經濟學家警告，美國要盡快減息，否則經濟部分環節有崩潰的風險。言下之意，高利率持續，不但衝擊股債市場，還可能加速經濟衰退，引發金融體系震蕩。近期美國經濟數據急速轉壞，看來穆迪警告並非危言聳聽，投資者要對美國股債匯市場波動有心理準備，提防風險。