王小洪會見韓國警察廳廳長尹熙根

中評社北京5月17日電／據新華社報導，國務委員、公安部部長王小洪16日在京會見韓國警察廳廳長尹熙根。



王小洪表示，中韓互為重要近鄰和合作夥伴。中方願同韓方一道，秉持合作、創新、法治、共贏的理念，強化執法安全合作機制建設，加強打擊治理跨境賭博合作，合力打擊電信網絡詐騙、毒品和金融等領域突出犯罪，深化執法能力建設合作，提高執法安全合作水平，有力維護兩國安全穩定。



尹熙根表示，願同中方加強執法安全合作，共同提升執法能力。