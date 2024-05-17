老戲曲何以圈粉新戲迷（文萃大觀）

中評社北京5月17日電／據新華社報導，當杏花煙雨江南的婉約，融入鐵馬西風大漠的蒼涼，新編越劇《新龍門客棧》自去年3月首演以來，迅速贏得了廣大觀眾特別是青年觀眾的追捧。它的主要演員來自浙江小百花越劇院（浙江小百花越劇團）。



在40年前，“小百花”初創之時，就曾以青春氣息和創新氣質風靡一時。作為中華優秀傳統文化的重要組成部分，傳統戲曲如何作答創造性轉化和創新性發展的時代命題，“浙江小百花”現象可知新，亦可溫故。



眾裡尋她：好一束美麗的“小百花”



杭州市區曙光路，坐南朝北的杭州蝴蝶劇場，與西湖只隔一道青山。美輪美奐的劇場裡，隨著悠揚的唱腔響起，《新龍門客棧》火熱開演。



聲音穿過歷史的長廊，回到40年前，這里也是浙江小百花越劇團的誕生地，彼時卻衹有低矮破舊的建築和周邊大片的農田。



越劇發源於浙江嵊州，以“全女班”演出而聞名，展現柔美、淡雅、委婉、細膩的藝術風格。上世紀80年代初，浙江越劇發展卻遇到了後繼無人之困，面臨著“四個花旦兩百歲，三個老生兩顆牙”的人才窘境。



為此，浙江省文化部門決定在全省青年演員中進行“海選”，通過文藝會演的形式選拔出28位佼佼者，同時集結舞台創作等方面的人才，集中培訓。



1983年11月，由這些青年新秀組成的“浙江越劇小百花赴港演出團”，在港14天連演15場，醇厚的唱腔、扎實的功底征服了香港觀眾，“浙江小百花”一時享譽香江。

