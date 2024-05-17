首輪中英工商領袖和前高官對話在北京舉行

中評社北京5月17日電／據新華社報導，首輪中英工商領袖和前高官對話5月16日在北京舉行。雙方參會代表圍繞中英高水平合作的前景與挑戰、中英新興領域合作以及投資合作等議題展開深入討論和交流。



中方代表認為，當前，世界百年變局仍在加速演進，債務水平高企、工業生產和產業鏈供應鏈脆弱性風險沒有根本好轉等仍是各國面臨的共同挑戰，安全問題凸顯進一步加劇了這些挑戰。與此同時，全球新一輪科技革命和產業變革方興未艾，為各國帶來了重大發展機遇。中英同為世界重要經濟體和聯合國安理會常任理事國，雙方經貿往來歷史悠久，彼此經濟結構互補，經貿合作基礎好、潛力大，應深化寬領域、全方位、高水平合作，攜手應對兩國和全球重大挑戰。雙方應在深化傳統領域合作的基礎上，對接發展戰略，不斷挖掘新興領域合作潛力，更好實現優勢互補、互利共贏，推動構建穩定互惠的中英關係，並以中英合作的穩定性助力應對世界經濟的不確定性，促進普惠包容的經濟全球化不斷向前發展。



英方代表表示，英中經貿合作有深厚的傳統，有現實的需要，反對經貿脫鈎，希望擴大兩國合作。實現綠色可持續發展事關人類未來，是凝聚各國共識的重要領域，越來越多的國家參與並融入全球綠色發展進程，積極推進低碳轉型。英中開展高水平綠色合作符合雙方根本利益，也擁有巨大空間。在數字經濟、生物醫藥、金融等領域，兩國可以充分發揮各自優勢，共同推動合作發展。投資是穩定經濟增長的重要支柱，是促進國際經濟合作的重要方式。在全球經濟增速放緩、保護主義抬頭的背景下，迫切需要充分發揮英中在投資領域的引領作用，為世界經濟平穩增長注入持續動力。



首輪中英工商領袖和前高官對話由中國國際經濟交流中心和英中貿易協會聯合主辦。據介紹，會後中國國際經濟交流中心與英中貿易協會共同發表了聯合聲明，此次對話為兩國企業搭建了一個重要對話平台，提供了交流溝通的重要渠道。