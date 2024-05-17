中國使館：美方應停止“以台制華”

中評社北京5月17日電／據新華社報導，中國駐美國大使館日前舉行媒體吹風會，使館發言人劉鵬宇介紹了中方在台灣問題上的原則立場，要求美方停止“以台制華”，以實際行動維護兩國兩軍關係大局和地區和平穩定。



針對台灣地區新任領導人將於5月20日舉行的“就職典禮”，劉鵬宇表示，台灣地區選舉是中國地方事務，選舉結果不會改變世界上衹有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實，也不會改變台灣必將回歸祖國的歷史大勢。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這是無可否認的客觀事實，也是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。



劉鵬宇指出，台灣民進黨在島內推行“去中國化”“漸進台獨”，圖謀拓展所謂“國際空間”，其根本是搞分裂。要真正維護台海和平，就必須旗幟鮮明地反對“台獨”。堅持一個中國原則越有力，台海和平就越有保障。



劉鵬宇表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係中最重要最敏感的問題。中方敦促美方將拜登總統多次重申的不支持“台獨”、不支持“兩個中國”或“一中一台”、不尋求把台灣問題作為工具遏制中國等承諾落到實處，停止美台官方往來，停止向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。



劉鵬宇強調，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事。中方將盡最大努力、以最大誠意爭取和平統一。中方絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

