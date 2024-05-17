世界高血壓日：這些建議助你遠離困擾

中評社北京5月17日電／據新華社報導，高血壓，最常見慢病之一，人們再熟悉不過。數據顯示我國成人高血壓患病人數估計超過2億。但是，在認識和防治高血壓方面大眾仍存在不少誤區。



5月17日是世界高血壓日，希望這些來自業內專家的建議能幫助你遠離高血壓的困擾。



哪些人容易患上高血壓？



高血壓是以血壓升高為主要特點的全身性疾病。國家衛生健康委提示，在未使用降壓藥物的情況下，非同日3次血壓超過140／90mmHg，可診斷為高血壓，並開始生活方式干預和藥物治療。



“血壓的個體差異受個人體質、疾病、精神心理狀態等因素影響，一些遺傳基因也可能使某些人更易患上高血壓。”國家心血管病中心、中國醫學科學院阜外醫院高血壓中心副主任馬文君說。



值得關注的是，近年來高血壓患者中不乏年輕人甚至兒童青少年的身影，不健康的生活方式往往是致病元凶。



“老年人高血壓多為單純性收縮期高血壓，與動脈硬化等生理變化相關；而年輕人高血壓多表現為收縮壓和舒張壓都升高，或單純舒張壓升高，這主要與生活方式、飲食習慣及工作壓力有關。”馬文君說。



專家表示，長期處於高強度或高精神壓力工作環境中的人群，或是長期偏好高鹽高脂飲食、缺乏運動、熬夜、過度飲酒吸煙的人群，都相對容易患高血壓。超重、肥胖和遺傳等因素則可能增加兒童青少年患高血壓的風險。

