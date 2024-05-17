第33屆阿盟峰會呼籲實現“兩國方案”

中評社北京5月17日電／據新華社報導，第33屆阿拉伯國家聯盟首腦理事會會議（阿盟峰會）16日下午在巴林首都麥納麥閉幕。會後發表了《巴林宣言》，呼籲國際社會承擔起推動中東和平進程的責任，在“兩國方案”基礎上實現地區公正、全面的和平。



這是巴林首次主辦阿盟峰會，巴林國王哈馬德主持了本屆峰會。哈馬德在會上強調通過全面、可持續的和平解決方案結束衝突，並呼籲召開中東和平國際會議，支持並充分承認巴勒斯坦國。



在會後發表的《巴林宣言》中，與會各國表示支持巴勒斯坦總統阿巴斯提出的召開國際和平會議的倡議，呼籲採取“不可逆轉的步驟”實施“兩國方案”。宣言還呼籲在被占巴勒斯坦領土上部署聯合國維和部隊，直至“兩國方案”得以實施。



宣言敦促以色列立即停止對加沙地帶的侵略，從加沙地帶完全撤軍，解除對加沙地帶的圍困並開放所有過境點，以確保人道主義援助進入加沙地帶。宣言還強烈譴責以色列對加沙地帶和約旦河西岸及東耶路撒冷地區的巴勒斯坦人實施的強行驅逐行為，以及以色列軍隊對拉法口岸巴勒斯坦一側的控制。



此外，宣言還表達了對蘇丹維護其主權、獨立、領土完整和國家機構的支持；重申有必要根據安理會第2254號決議結束敘利亞危機，以維護敘利亞的安全、主權和領土完整；表示堅定支持也門總統領導委員會和也門政府為實現國家和解所作的努力。