以色列財長說將廢除與土耳其的自貿協定

中評社北京5月17日電／據新華社報導，以色列財政部長斯莫特裡赫16日發表聲明說，以色列將廢除與土耳其的自由貿易協定，並對從土耳其進口的商品加征100%的關稅。



聲明說，這一決定是對土耳其決定暫停與以色列所有進出口貿易活動而採取的反制措施，將提交內閣批准。



聲明說，以方將取消所有根據自貿協定對從土耳其進口到以色列的商品降低關稅的措施，此外，除現有關稅稅率外，還將按這些商品價值的100%徵收額外關稅。財政部、經濟部、外交部等相關部門將尋求替代方案，以減少以色列經濟對土耳其的依賴，實現商品進口來源多樣化。



土耳其貿易部本月2日宣布，由於以色列在加沙地帶的行動不斷加劇該地區的人道主義災難，土耳其決定暫停與以色列的所有進出口貿易。以色列外交部3日表示，將就土耳其這一決定採取多項反制措施。以方決定採取措施減少土耳其與巴勒斯坦約旦河西岸和加沙地帶的經濟聯繫，推動國際經貿組織對土耳其違反貿易協定實施制裁。以色列經濟部長巴爾卡特3日表示，以方已向經濟合作與發展組織投訴土耳其的決定。



據以色列中央統計局數據，2023年以色列對土耳其的出口額為15.7億美元，進口額為46.1億美元。土耳其是以色列第五大進口國、第九大出口國。