中外電影人在戛納電影節上共話交流合作

中評社北京5月17日電／據新華社報導，中外電影合作交流會15日在剛剛開幕的第77屆戛納國際電影節上舉行。來自中國、法國、意大利等國的數十名演員、導演、制片人等紛紛表示，期待中外電影界開展更多合作，共享中國電影市場發展新機遇。



中國國家電影局常務副局長毛羽在交流會上說，2023年中國電影總票房約550億元人民幣，是全球第二大電影市場。中國電影的發展離不開與世界的交流與合作，同時也為世界電影帶來更多機遇。



攜新片《狗陣》入圍本屆電影節“一種關注”單元的中國導演管虎說，中國電影市場如今日臻成熟，期待通過更加靈活多樣的合作形式，推動投資方、影視公司等中外專業人士之間的交流，促進對他國文化的瞭解和電影語言的創新。



曾執導中法合拍電影《夜鶯》的法國著名導演、制片人菲利普·米爾分享了與中國電影人合作的經歷，建議中法導演進一步交流，加深瞭解。



關注中國動畫電影的法國制片人阿東·蘇馬什表示，豐富的中國歷史文化為創作提供了靈感源泉。他說：“相較於法國而言，中國電影市場更為廣闊。動畫作為一種世界性語言，是法中電影合作的便捷形式，有望共同探索創新。”



第77屆戛納國際電影節於5月14日至25日舉辦。《風流一代》《狗陣》《九龍城寨之圍城》等多部中國影片入圍不同官方單元。此外，中國電影代表團帶來180餘部中國電影參與本次戛納電影市場交易。