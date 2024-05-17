阿里國際站：義烏新商家飈77%

阿里巴巴國際站推出人工智能外貿工具和半托管服務，協助內地企業轉做外貿。（大公報） 中評社香港5月17日電／大公報報導，阿里巴巴國際站近年推出人工智能（AI）外貿工具和半托管服務，大幅降低內地企業轉做外貿的難度，其間義烏商家快速湧入阿里國際站。數據顯示，2024年4月以來，阿里國際站上義烏的新商家數量同比大漲77.5%。



2024跨境浙商大會在昨日召開，浙江省商務廳、義烏市政府、阿里國際站發布“活力浙商出海保效計劃”，為包括義烏商家在內的浙商提供確定性的商機保障、成交提效、人才輸送等服務體系，支持他們進一步拓展數字外貿。根據阿里國際站聯合義烏跨境電商協會發布“義烏出海產業帶地圖”，當地各個商家聚集的鄉鎮、街道幾乎可以說已經成了“國際站小鎮”“國際站小區”。



阿里國際站一年的線上成交額近500億美元，支持B2B出口規模達到3500億美元，成為中小企業出海的主力賽道。阿里國際站的AI外貿工具推出半年不到，就有1.7萬中小企業訂購使用，AI優化過的商品在海外的搜索量提升37%。



阿里設新公司拓AI業務



另外，據報導指出，北京優酷傳媒有限公司成立，由阿里巴巴文化娛樂有限公司全資持股，註冊資本3億元人民幣（約3.24億港元），經營範圍包含電影攝制服務；文化娛樂經紀人服務；AI基礎軟件、通用應用系統、理論與算法軟件等開發；電視劇製作等。