讓農民從鄉村游發展中持續受益

中評社北京5月17日電／據新華社報導，河北臨城，山林采摘、河邊垂釣，讓遊客充分體驗田園樂趣；江蘇蘇州，田園綜合體落戶鄉村，多業態發展讓鄉村游煥發新活力；海南三亞，黎族歌舞、非遺體驗，鄉村旅遊文化味道濃……剛剛過去的“五一”假期，在火熱的文旅消費中，鄉村休閑旅遊持續升溫。各大平台預訂數據顯示，鄉村旅遊成為關注度較高的產品服務之一。



歡聲笑語的休閑時光，紅紅火火的消費場景，背後是廣袤鄉村孕育的旅遊發展潛力。近年來，得益於農村基礎設施條件和公共服務不斷改善，鄉村旅遊發展提速。自然山水、田園風光、民俗非遺，感受民俗、品味鄉情、體驗農事，鄉村旅遊產品供給不斷豐富，產業體系加快完善，給遊客帶來更加個性化、多樣化的新體驗、新感受。



多姿多彩的鄉村旅遊也帶動了農村經濟發展，為鄉親們提供了更多就業機會，帶動他們增收致富。數據顯示，今年一季度，農村居民人均可支配收入6596元。支撐農民收入增長的一個主要因素是經營淨收入增長較快。受鄉村旅遊市場持續升溫帶動，農村居民人均第三產業經營淨收入增長14.1%。



鄉村旅遊火爆的背後，也存在一些亟待解決的問題。例如，有的旅遊產品同質化嚴重，一些鄉村旅遊項目單純復制其他地方的經營模式，具有當地特色的文化內涵發掘不足，相似的農家樂、民宿、手工藝品店等，缺乏獨特性和創新性，難以讓“頭回客”變成回頭客。有的鄉村游過度商業化，損害了鄉村獨特的質樸風味和發展的可持續性；有的服務質量參差不齊，經營管理水平有待提高。問題的解決有賴於產業發展質效的提升。可喜的是，相關部門和地方積極強化制度設計，建機制、搭平台、樹品牌，努力構建全方位、多層次的鄉村旅遊供給體系，為鄉村旅遊發展注入新動能。



從長遠看，在鄉村旅遊發展的大藍圖中還要細繪農民共享發展成果“工筆畫”。堅持農民主體地位，尊重農民意願，讓農民全過程參與到鄉村旅遊產業發展中，分享產業發展紅利。比如堅持農文旅融合發展導向，因地制宜發展鄉村特色產業；搭建平台，為鄉親們提供特色農產品銷售渠道；組織培訓，讓鄉親們得到家門口的就業機會……如此才能提升鄉親們的參與意識，自覺自願地“把村子打扮得美美的”，在宜居宜業的和美鄉村裡，過上更富裕更現代的生活。