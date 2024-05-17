廣東多措并舉：壯大數字經濟　拓展就業空間

中評社北京5月17日電／據新華社報導，規劃路徑、點擊遙控，一架巡檢無人機貼著正在建設的百米高樓緩緩飛起。中建深裝河套壹號項目安全負責人陳文棋的手機屏幕上，玻璃幕牆建設實況和揚塵、噪聲等環境數據一目了然。



“這種超高層大樓巡檢，以前要攀高爬低，至少三四個小時。現在用無人機，10分鐘內就能完成。”31歲的陳文棋做了多年“蜘蛛人”，如今靠無人機“落了地”，變為數字職業從業者。



近年來，隨著數字經濟規模快速增長，新業態、新模式層出不窮，催生出大量新職業，激活了就業市場的“一池春水”。越來越多的年輕人如陳文棋一樣投入數字經濟的懷抱。與此同時，加快數字技能人才培養也成了當務之急。



深化產教融合、校企合作，構建與數字經濟相匹配的專業集群；搭建數字人才培育平台，舉辦多層次數字技能培訓班和競賽活動；推進數字職業技能標準和評價體系建設……作為數字經濟大省，廣東瞄准提高全民全社會數字素養和技能目標，推出一系列措施，推動數字職業發展，為數字經濟高質量發展提供人才支撐。



擁抱新業態，數字領域就業方興未艾



在廣汽研究院智能駕駛仿真實驗室，軟件工程師張清鳳接到了新任務——給智能駕駛系統當“教練”。



“借助騰訊雲的高精地圖、數字孿生、遊戲引擎等技術，我們研發了智能駕駛數字孿生平台，可以遠程監控智能駕駛車輛在實際道路上的測試，也可以模擬各種場景，幫助處理現場緊急情況。”張清鳳指著屏幕說，“這些測試場景和數據，就是智能駕駛系統學開車的教材。”

