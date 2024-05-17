第14個中國旅遊日：旅遊市場火熱激發消費潛力

中評社北京5月17日電／據人民日報報導，5月19日是第14個“中國旅遊日”，各地正以此為契機，通過豐富多彩的活動激發旅遊市場消費潛力。眼下，我國旅遊市場紅紅火火，呈現出熱氣騰騰的發展景象。



有力促進高質量發展



去年，我國旅遊市場接二連三湧現一批消費熱點，淄博“趕烤”、貴州“村超”“村BA”、哈爾濱“冰雪奇緣”等先後火爆“出圈”。今年一開年，旅遊業便進入“春耕大忙”狀態，各地紛紛出招，要讓旅遊市場的“火”越燒越旺。



旅遊串聯起吃、住、行、游、購、娛，可發揮巨大的“乘數效應”，拉動消費作用突出。據測算，吃一頓天水麻辣燙人均消費30元，卻能帶動當地消費650元。走紅的“爾濱”，從去年11月1日到今年2月29日，累計接待遊客8743.8萬人次，旅遊人數井噴帶動住宿、餐飲等行業迅速升溫。今年一季度，哈爾濱餐飲類消費規模同比增長121.7%，住宿類消費規模同比增長249.5%。



火熱的“村BA”讓更多人認識了貴州省台江縣。去年，台江縣旅遊綜合收入同比增長94.6%。更令人振奮的是，當地迎來更多發展機遇。台江縣縣長楊德昭介紹，通過上門招商、邀請招商、招商會等，今年以來，台江縣實現招商引資簽約項目15個，簽約總投資達33.72億元。



活力滿滿的人間煙火氣，是提振發展的一劑“強心針”。哈爾濱市文化廣電和旅遊局副局長李卓敏表示，東北資源條件比較好、產業基礎雄厚、區位優勢獨特，新時代面臨重大發展機遇，冰雪旅遊的“出圈”走紅進一步堅定了東北全面振興的信心。



淄博市發展和改革委員會三級調研員王慶偉表示，淄博燒烤走紅後，當地得到前所未有的關注，激發了大家幹事創業的熱情，希望城市越來越好。

