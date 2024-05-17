廣東中山：多彩民俗歡慶“四月八”

中評社北京5月17日電／據新華社報導，“四月八，舞柴碌”，廣東中山沙溪“四月八”民間藝術巡游始於明末清初，是中山市迄今保存完整、富有群眾基礎、體現鄉村文化魅力的民俗活動之一，以祈求平安順遂。上到耄耋老人，下至稚嫩兒童，農曆四月初八這天，村民參與到民俗巡游的行列中，場面熱鬧非凡。