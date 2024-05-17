【
大
中
小
】 【
打 印
】
廣東中山：多彩民俗歡慶“四月八”
http://www.CRNTT.com
2024-05-17 11:07:53
中評社北京5月17日電／據新華社報導，“四月八，舞柴碌”，廣東中山沙溪“四月八”民間藝術巡游始於明末清初，是中山市迄今保存完整、富有群眾基礎、體現鄉村文化魅力的民俗活動之一，以祈求平安順遂。上到耄耋老人，下至稚嫩兒童，農曆四月初八這天，村民參與到民俗巡游的行列中，場面熱鬧非凡。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
廣東北江洪水明日下午洪峰流量達50年一遇
(2024-04-21 15:08:53)
國家防總將廣東防汛四級應急響應提升至三級
(2024-04-21 14:55:05)
廣東連續六年成為中國第一生育大省
(2024-03-31 12:14:40)
廣東：在推進中國式現代化建設中走在前列
(2024-03-30 13:13:45)
廣東省在港舉辦2024年春茗
(2024-03-19 15:33:25)
廣東：與世界共享開放機遇
(2024-03-13 15:03:40)
網評：傳統民俗不僅要春節火“出圈”
(2024-02-23 12:04:48)
廣東計劃新增公辦普通高中學位13萬個
(2024-02-22 11:13:15)
廣東—東盟產業園國際合作聯盟成立
(2024-02-21 10:32:17)
全國每4輛新能源汽車就有1輛“廣東造”
(2024-02-20 10:40:30)