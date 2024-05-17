民意調查：78%受訪者同意押後垃圾收費

議員陳凱欣（中）希望當局推行垃圾收費之前要三思。（大公報） 中評社香港5月17日電／﻿大公報報導，垃圾收費計劃早前延期至8月1日全面實施，改為4月1日在14個處所“先行先試”，立法會議員陳凱欣早前進行民意調查顯示，78%受訪者同意押後全面實施垃圾收費，她指出不應在市民強烈不滿下“硬推”措施，建議當局擴大先行先試。



54%受訪者不瞭解相關措施



垃圾收費先行先試計劃將於本月底向立法會交代，立法會議員陳凱欣在4月30日至5月6日，以網上問卷方式進行有關垃圾收費的民意調查，受訪者近七成居於私人屋苑或資助出售房屋，居於公屋的約20%。



約78%受訪者同意或非常同意要進一步押後全面實施垃圾收費，54%認為自己不瞭解或完全不瞭解相關措施；對於政府實施垃圾收費的主要目的，47%回應指減輕垃圾堆填區負擔，21%認為政策為增加政府庫房收入，9%更指懲罰製造大量垃圾的市民，調查結果反映有關方面在解說工作上仍有很大的改善空間。



陳凱欣認為調查結果並不意外，8月1日非實施垃圾收費的死線，希望政府就落實時間表三思，切勿硬推。她指市民想回收廚餘，但因缺乏配套，“覺得被打劫緊銀包”。政府必須聆聽民意，逐步有序落實措施，避免影響日後其他環保減廢工作。



她建議政府善用“先行先試”措施，例如有“綠在區區”及智能廚餘機的公共屋邨、屋苑先推行措施，在半年或1年後作檢討，逐步擴闊法例的實施範圍從而汲取經驗，讓市民有足夠時間適應，以免因誤解而影響政府施政。