走進票據博物館　感受經濟社會變遷

中評社北京5月17日電／據新華社報導，在“5·18國際博物館日”即將到來之際，貴州省貴陽市雲岩區稅務局的青年幹部走進貴州財經大學票據博物館，瞭解了從古代到新中國時期的各種票據、票證和貨幣史。



從古代的銅錢、銀兩，到近代的銀票、支票，再到現代的各種稅務票據，這些珍貴的展品不僅見證了我國財稅制度的演變，也反映了我國經濟社會的發展變遷。