民族文化宮國際博物館日系列活動亮相

中評社北京5月17日電／據新華社報導，5月16日，在北京民族文化宮舉辦的“博物館在鑄牢中華民族共同體意識中的作用”學術研討會上，來自雲南民族博物館、民族文化宮博物館等博物館及多所高校的參會代表，就相關主題展開學術交流、分享實踐經驗。據悉，本次研討會是民族文化宮2024年“5·18國際博物館日”系列活動之一。國際博物館日當天，民族文化宮還將舉辦館長接待日、鑄牢中華民族共同體意識文物古籍展公益講解等活動，觀眾可以現場聆聽文物古籍背後的各民族交往交流交融故事。