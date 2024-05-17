富權：“赦扁”不成，燙手山芋“卸”給賴清德

中評社香港5月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：“赦扁”不成，燙手山芋卻“卸”給賴清德。以下為文章內容。



今日是“五二零”前的最後三日。由於明後天公共部門休息，因而今日也是蔡英文的最後一個工作日。正因為如此，此前就有蔡英文將於今日宣布“特赦陳水扁”之說。



但就正在陳水扁及其家人，以及“獨派”團體和大多數民進黨人“引頸以待”，並準備放鞭炮歡慶之時，蔡英文卻迎頭潑了一盤冷水。昨日晚間，當有記者詢問是否有“特赦陳水扁”一事時，“總統府”發言人林聿禪正式回應說，相關程序都必須依法進行，並且也無此決定；“總統府”最關切的是，持續確保陳水扁獲得妥善的健康照顧。



“無此決定”四個字，一錘定音。其實，此前在《鏡周刊》獨家報導蔡英文將會“特赦陳水扁”之時，林聿禪就已經回應說，蔡英文仍是希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理，而並沒有正面觸及“赦扁”問題。



但既然與蔡英文關係密切的《鏡周刊》有此報導，就顯示此議題並非空穴來風。因而有分析說，過去八年來一直頂住“赦扁”壓力，亦即並不同情陳水扁的貪賄犯罪事實，只是關心陳水扁“司法程序正義”的蔡英文，突然放風要在其卸任之前“特赦陳水扁”，是因為主張“赦扁”的賴清德，已經與不主張“赦扁”的蔡英文達成“暗盤交易”，可能是賴清德已經答應在“新政府”人事安排中，讓“英系”人馬留任。



但在許多“英系”人馬都獲得留任，至多是“轉換玻璃門”，從“總統府”調到“國安會”等機構而已，為何蔡英文卻是“反悔”呢？



昨晚，就在林聿禪代表蔡英文表態“赦扁無此決定”的同時，“總統府”的“放風機器”就向媒體吹風說，由於“行政院”昨日已經總辭，進入“看守階段”，即使蔡英文命令“特赦”陳水扁，也無法完成後續程序。

