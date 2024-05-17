海昏侯國遺址博物館上新“侯爺的酒杯”

中評社北京5月17日電／據新華社報導，南昌漢代海昏侯國遺址博物館5月16日上新一批漆木器及其相關金屬配件，其中有劉賀生前使用過的飲食器皿，折射出當時的生活方式、社會時尚及審美情趣。



此次上新的文物有90餘件（套），包括新修復的漆耳杯、漆盤等17件漆木器，展陳於博物館的“丹漆海昏”展廳。其中一件銀釦漆耳杯推測為侯爺生前使用的酒杯，夾紵胎工藝，橢圓形口，耳緣上翹，杯耳為銀釦耳，耳杯外髹黑漆，內腹壁髹朱漆。



博物館副館長範麗君介紹說，“釦”原指在器物口緣包鑲金屬的做法。漢代漆耳杯傳承了先秦時期漆器工藝優良的特點，又有所創新，新增了釦器及銘文裝飾等裝飾工藝。劉賀墓中出土的耳杯，從銘文來看，有“禦酒”杯、“曹”字杯、“李具”杯等。而銀釦漆耳杯在漢代整體出土較少，是身份地位的象徵，一般是貴族所用。



西漢時期是中國漆工藝史上的“黃金時代”。劉賀是漢武帝的孫子，其生活的年代正是漆藝“黃金時代”中的“黃金時期”。



劉賀墓此前出土漆器約3000件，是全國西漢漆器出土最集中、最系統的一次。考古專家曾指出，墓中出土的漆木器多為夾紵胎，也有木胎漆器，但夾紵胎更為實用，更不易腐蝕。“我們第一個展櫃，對比展示了墓中出土不同胎制的漆器，如木胎、夾紵胎、金屬胎等，來展現當時漆器生產的繁盛。”範麗君說。