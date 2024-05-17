台風下追風逐浪　可被檢控判囚

針對部分市民於台風下仍然追風逐浪罔顧安全，政府將果斷執法提出檢控，違者可被判罰款2000元及監禁14日。(大公報) 中評社香港5月17日電／大公報報導，近年極端天氣頻生，政府跨部門強化應對措施，採取四大策略，包括：超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原，針對部分市民於台風下仍追風逐浪罔顧人命，政府將適時動用權力，例如對違反海灘禁令的人，果斷執法提出檢控，違者可被判罰款2000元及監禁14日。



政務司司長陳國基強調，期望將極端天氣造成的破壞及影響減至最低，保障市民安全。



本港去年接連遭遇超強台風和暴雨等極端天氣，當中在去年九月發生的“500年一遇”世紀暴雨，導致各區多處出現水浸和山泥傾瀉，幾乎所有巴士和電車服務暫停數小時，港鐵多個車站關閉，鄰近港鐵站的黃大仙中心地下底層的餐廳被淹沒。



500斜坡月內完成巡查



陳國基昨在政府公布強化應對極端天氣的策略和措施的記者會表示，在特首李家超指示下，由他主持的跨部門督導會議，自去年已多次召開會議，各決策局和部門全力總結經驗，制定並落實多項強化措施，確保在台風季節來臨前，作出全面充分部署，全力強化四大策略，包括：超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原，以應對極端天氣。



超前準備方面，加強應對水浸，提升防洪基建，防範山泥傾瀉及塌樹，又會採取策略性巡查和跟進等，目前已辨識全港500個通往建築物的斜坡位置，一半已巡查，當中5%、即約十多個斜坡需進行簡單維修，料餘下巡查本月內完成。



保安局副局長卓孝業指出，以往有部分人在惡劣天氣下，仍然行山和追風逐浪，應受譴責，法律上政府有權封閉泳灘和郊野公園，未來會檢視是否適時動用權力，例如違反海灘禁令，可判罰款2000元和監禁14天。



加強預警方面，政府有關部門盡早加強發放信息，港深兩地亦加強水務專家對接，深圳排洪會提前三小時通知本港，優化機制下，特殊情況通報時間會較現時提前。果斷應急和迅速復原兩方面，主要是動員政府人員和關愛隊，協助處理突發和緊急事故，參與善後工作等。



發展局局長甯漢豪表示，預先派員巡查風險高地區、清理渠道，渠務署並會在八個沿岸低窪地區加裝水尺標示，在水浸風險較高的行車道增設警示標記等，並利用新科技遠程監察，由原本的300增至320個監察點，並在元朗及尖沙咀試行AI實時分析街道影像，辨識街道水浸情況等。



9號波 露天段港鐵盡量駛至終站



對於部分市民把水浸責任歸咎於排水系統不足，甯漢豪強調，政府“不會以消滅所有水浸為政策目標”，因為極端天氣不能預見，意味著城市要傾盡全力，投放資源負擔基建，並非最有效和最具成本效益的方法，只會在水浸出現時，將損害和去水時間減至最少。



以往九號風球時，港鐵露天段會立即停駛。運輸及物流局局長林世雄表示，日後在九號風球時，港鐵露天段列車會盡量駛至原來終點站，或駛至連接鄰近商場的車站讓乘客暫避。航空方面，機管局要盡早考慮是否要重新安排航班，並增設旅客臨時等候區，提供座椅和充電站。