郭一鳴：紀念黃埔百年　期盼民族復興

“百年黃埔 薪火相傳││紀念黃埔軍校建校一百周年圖片聯展”一隅。 中評社香港5月17日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報維港看雲的文章說，前天（十五日）是佛誕公眾假期，天晴炎熱，香港黃埔軍校後代親友聯誼會在香港大學舉辦“百年黃埔 薪火相傳──紀念黃埔軍校建校一百周年圖片聯展”，為期六天，會長林際平兄臨時召我幫忙主持開幕儀式，我當然不能推辭，一來際平兄和聯誼會兩位顧問瀾昌兄和楓林兄都是多年老朋友，二來我對黃埔軍校素懷敬仰，很高興有機會參加這項活動。



圖片聯展在港大徐展堂樓五樓舉辦，簡單的主席台一側掛有黃埔軍校校訓“親愛精誠”四字行書。黃埔軍校由孫中山先生於一九一四年在蘇聯幫助下在廣州創立，正式名稱是陸軍軍官學校，今年是建校一百周年。選擇在港大舉辦展覽，因為孫中山是港大校友，他的革命思想形成，與港大有重要關係。活動現場共展出四十三組圖片，包括一張孫文用大元帥府信箋手寫任命蔣中正為校長的委任狀。圖片展內容主要介紹黃埔創校初期的東征和北伐，以及抗戰期間黃埔出身的國共兩黨將領共赴國難、抗敵衛國的重要事件。除了歷史照片，還有統計數字，例如“黃埔軍校第一至第五期畢業學生統計表”顯示，有來自全國二十多個省，以及朝鮮、新加坡和越南等地總共七千三百九十九名畢業生，包括有兩名來自當時日本占領下的台灣，最多畢業生是來自湖南共二千一百八十九人，比廣東學生一千零三十六人多逾倍。湘軍驍勇善戰，不是浪得虛名。另一項統計顯示黃埔軍人在抗戰中發揮重要作用：中國遠征軍軍銜以上高級將領中，有三十二名是黃埔出身。際平兄補充另一項數字：中共建國後的十大元帥，有一半是出自黃埔，分別是林彪、陳毅、徐向前、聶榮臻、葉劍英，大將陳賡也是黃埔出身。沒有評軍銜的軍事家周恩來曾任黃埔軍校政治部主任，毛澤東當年在廣州主辦農民運動講習所，曾到城外的黃埔軍校去給學員講課，也算有淵源。



各界近百人出席這次圖片聯展，不少是黃埔後代親友，可以說是一次黃埔後人大聚會，透過緬懷先輩救國愛國的功績，以及回顧國共合作共禦外敵的歷史，表達對未來兩岸統一、實現中華民族偉大復興的共同期盼。最矚目的是第三期王耀武將軍八十六歲的女兒王魯雲攜家人四代一起參加活動，女兒黃惠珍代表王耀武將軍後人向港大圖書館館長伍麗娟贈送一本《抗日鐵軍──王耀武和國民革命軍七十四軍抗戰英雄錄》。孫中山親自任命的黃埔軍校籌備委員林振雄後人林丹生向港大圖書館贈送一册《林振雄與黃埔軍校》。這次活動贊助人之一周湘昆是第四期周游將軍的女兒。主辦機構黃埔軍校後代親友聯誼會會長林際平是三期林薰南將軍之孫、今年一百零一歲的父親林上元為黃埔十八期，現任黃埔同學會會長。副會長沈清是第四期周恩壽（周恩來胞弟）之孫。主禮嘉賓中聯辦台務部肖洪副部長致辭時介紹，他的曾祖父是黃埔一員，曾經參加台兒莊戰役。每一個名字，都是一段血與火的歷史。

